Жительница Запорожской области пострадала при атаке дронов ВСУ

Балицкий: при атаке дронов ВСУ на Запорожскую область пострадала женщина

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область пострадала женщина 1948 года рождения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Женщина доставлена в мелитопольскую областную больницу со множественными осколочными ранениями лица стеклом, ей оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что в результате атаки осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе. Губернатор призвал жителей проявить бдительность и не стоять напротив окон.

Несколькими часами ранее Балицкий сообщил, что ВСУ начали массированную атаку дронами на Запорожскую область. По его словам, часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка остались без электроснабжения.

4 июня Запорожская область вновь осталась без электроснабжения. Над урегулированием ситуации работали специалисты. Позже губернатор региона заявил, что причиной повторного отключения электричества в регионе стала атака беспилотного летательного аппарата.

Ранее два жителя Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ.