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Жительница Запорожской области пострадала при атаке дронов ВСУ

Балицкий: при атаке дронов ВСУ на Запорожскую область пострадала женщина
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область пострадала женщина 1948 года рождения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Женщина доставлена в мелитопольскую областную больницу со множественными осколочными ранениями лица стеклом, ей оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что в результате атаки осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе. Губернатор призвал жителей проявить бдительность и не стоять напротив окон.

Несколькими часами ранее Балицкий сообщил, что ВСУ начали массированную атаку дронами на Запорожскую область. По его словам, часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка остались без электроснабжения.

4 июня Запорожская область вновь осталась без электроснабжения. Над урегулированием ситуации работали специалисты. Позже губернатор региона заявил, что причиной повторного отключения электричества в регионе стала атака беспилотного летательного аппарата.

Ранее два жителя Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ.

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