В Запорожской области произошло повторное отключение электричества из-за атаки БПЛА

Атака беспилотного летательного аппарата стала причиной повторного отключения электричества в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате атаки сеть электропередачи получила повреждения.

«Специалисты РЭС работают над устранением неполадок, однако прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие», — написал Балицкий.

Глава региона заверил, что оперативные службы и администрации населенных пунктов области обеспечены необходимыми условиями для нормальной работы и обеспечения жизнедеятельности при возможном отсутствии электроснабжения. Он добавил, что социальные объекты и медицинские учреждения обеспечены генераторами.

Утром 4 июня сообщалось, что Запорожская область вновь осталась без электричества. Над восстановлением электроснабжения работают специалисты.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что свыше 220 тыс. жителей региона остались без электроснабжения из-за атак ВСУ.

Ранее в Херсонской области восстановили линию электроснабжения «Каховская – Дудчино».