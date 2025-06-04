На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области произошло повторное отключение электричества из-за атаки БПЛА

Балицкий: отключение электричества в Запорожской области произошло из-за БПЛА
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Атака беспилотного летательного аппарата стала причиной повторного отключения электричества в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате атаки сеть электропередачи получила повреждения.

«Специалисты РЭС работают над устранением неполадок, однако прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие», — написал Балицкий.

Глава региона заверил, что оперативные службы и администрации населенных пунктов области обеспечены необходимыми условиями для нормальной работы и обеспечения жизнедеятельности при возможном отсутствии электроснабжения. Он добавил, что социальные объекты и медицинские учреждения обеспечены генераторами.

Утром 4 июня сообщалось, что Запорожская область вновь осталась без электричества. Над восстановлением электроснабжения работают специалисты.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что свыше 220 тыс. жителей региона остались без электроснабжения из-за атак ВСУ.

Ранее в Херсонской области восстановили линию электроснабжения «Каховская – Дудчино».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами