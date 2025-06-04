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Общество
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В Запорожской области вновь пропало электроснабжение

Власти Запорожской области: регион вновь обесточен
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Anna Voitenko/Reuters

Запорожская область вновь осталась без электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал администрации региона.

«В настоящее время на территории Запорожской области отсутствует электроснабжение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что над восстановлением электроснабжения работают специалисты.

До этого в министерстве энергетики РФ сообщали, что в Запорожской и Херсонской областях полностью восстановили энергоснабжение.

В ведомстве добавили, что продолжат координировать работу предприятий электроэнергетики и региональных органов власти, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в новых регионах России.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что более 220 тысяч жителей региона остались без электроснабжения из-за атак ВСУ.

По его словам, без света и воды остались жители девяти муниципальных округов, всего — 288 населенных пунктов, более 227 тысяч человек.

Ранее в Херсонской области восстановили линию электроснабжения «Каховская – Дудчино».

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