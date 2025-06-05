ВСУ начали массированную атаку на Запорожскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку дронами на Запорожскую область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, также предпринята попытка атаки на электроподстанцию», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что в настоящее время часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка остались без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после завершения атаки, уточнил губернатор Запорожской области.

4 июня Запорожская область вновь осталась без электроснабжения. Над урегулированием ситуации работали специалисты.

Позже Балицкий заявил, что причиной повторного отключения электричества в регионе стала атака беспилотного летательного аппарата. Губернатор заверил, что оперативным службам и администрации населенных пунктов области созданы все необходимые условия для нормальной работы и обеспечения жизнедеятельности при возможном отсутствии электроснабжения.

Ранее эксперт объяснил удары Киева по энергосистеме Запорожской и Херсонской областей.