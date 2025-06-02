Два жителя Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаке украинского БПЛА

Два жителя Шебекинского округа пострадали в результате атаки украинского беспилотника на ГАЗель в районе села Доброе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, а второй — баротравму. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил глава региона.

Он отметил, что после оказания помощи пострадавших отвезли в белгородскую больницу.

До этого сообщалось, что в поселке Майский Белгородской области на территории частного предприятия взорвался беспилотник. По информации оперативных служб, в результате взрыва пострадал мужчина — у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Медицинская помощь была оказана на месте, однако от госпитализации пострадавший отказался.

Также в результате инцидента был поврежден легковой автомобиль.

Ранее стало известно, что белгородские власти выдадут спасателям на пляжах дрон-детекторы.