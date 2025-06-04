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В Британии раскрыли, что осознал Запад после атаки Киева на аэродромы России

Economist: атака ВСУ на аэродромы заставила Запад осознать изменения в войнах
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Kin Cheung/AP

Успешные атаки ВСУ на российские аэродромы требуют пересмотра тактики ведения войн. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Украинские удары показали опасность самоуспокоенности. Армии Великобритании необходимо научиться действовать с рассредоточением запасов топлива, боеприпасов и запчастей», — отмечает издание.

Эксперты подчеркивают, что текущего финансирования недостаточно для перевооружения британских войск с учетом новых вызовов.

В ночь на 1 июня перед переговорами России и Украины в Стамбуле в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. Свыше ста человек пострадали, семь пассажиров поезда в Брянской области получили травмы, несовместимые с жизнью.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что собранные доказательства прямо указывают на то, что теракты в Курской и Брянской областях были организованы спецслужбами Украины.

Днем 1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта.

Ранее в Кремле раскрыли реакцию Трампа на рассказ Путина об атаках на аэродромы и мосты.

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