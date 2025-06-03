В Индии призвали сохранять бдительность из-за продолжающейся операции против Пакистана

Вооруженным силам Индии нужно сохранять бдительность из-за незавершившейся операции «Синдур» против Пакистана. Об этом заявил начальник индийского штаба обороны генерал Анил Чаухан в эфире телеканала ANI.

«Операция «Синдур» еще не завершена, она продолжается. Это временное прекращение боевых действий. Необходимо сохранять бдительность», — сказал начальник штаба обороны.

Чаухан добавил, что Индия не хочет вступать в затяжной конфликт с Пакистаном. По его словам, это связано с тем, что ведение боевых действий «требует больших расходов».

Индия начала военную операцию «Синдур» 6 мая. Она была направлена против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

15 мая Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая. Позже сухопутные силы Индии заявили, что у этого режима отсутствует дата окончания срока.

Ранее Пакистан и Индия договорились об отводе войск.