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В Индии призвали сохранять бдительность из-за продолжающейся операции против Пакистана

Военачальник Чаухан: Индии нужно сохранять бдительность из-за операции «Синдур»
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Global Look Press

Вооруженным силам Индии нужно сохранять бдительность из-за незавершившейся операции «Синдур» против Пакистана. Об этом заявил начальник индийского штаба обороны генерал Анил Чаухан в эфире телеканала ANI.

«Операция «Синдур» еще не завершена, она продолжается. Это временное прекращение боевых действий. Необходимо сохранять бдительность», — сказал начальник штаба обороны.

Чаухан добавил, что Индия не хочет вступать в затяжной конфликт с Пакистаном. По его словам, это связано с тем, что ведение боевых действий «требует больших расходов».

Индия начала военную операцию «Синдур» 6 мая. Она была направлена против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

15 мая Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая. Позже сухопутные силы Индии заявили, что у этого режима отсутствует дата окончания срока.

Ранее Пакистан и Индия договорились об отводе войск.

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