В Бердянске восстановили электроснабжение после украинской атаки

В Бердянске Запорожской области восстановили электроснабжение после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
«В городе Бердянске электроснабжение восстановлено», — сказано в сообщении.
Глава региона отметил, что работы шли без остановки.
До того Балицкий сообщил о восстановлении электроснабжения в Мелитополе.
Ранее глава региона заявлял, что медучреждения региона работают на резервных источниках питания. Балицкий уточнял, что отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме.
В ночь на 3 июня Балицкий сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Запорожская область была полностью обесточена. В связи с возникшей ситуацией объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. Власти региона проводили оперативные совещания для решения проблем.
2 июня сообщалось, что два жителя Шебекинского округа пострадали в результате атаки украинского беспилотника на «Газель» в районе села Доброе.
Ранее Мелитополь подвергся массированной атаке дронов ВСУ.