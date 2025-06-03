В Бердянске восстановили электроснабжение после украинской атаки

В Бердянске Запорожской области восстановили электроснабжение после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«В городе Бердянске электроснабжение восстановлено»‎, — сказано в сообщении.

Глава региона отметил, что работы шли без остановки.

До того Балицкий сообщил о восстановлении электроснабжения в Мелитополе.

Ранее глава региона заявлял, что медучреждения региона работают на резервных источниках питания. Балицкий уточнял, что отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме.

В ночь на 3 июня Балицкий сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Запорожская область была полностью обесточена. В связи с возникшей ситуацией объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. Власти региона проводили оперативные совещания для решения проблем.

2 июня сообщалось, что два жителя Шебекинского округа пострадали в результате атаки украинского беспилотника на «Газель» в районе села Доброе.

Ранее Мелитополь подвергся массированной атаке дронов ВСУ.