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В Мелитополе восстановили электроснабжение после масштабной атаки ВСУ

Балицкий: электроснабжение в Мелитополе восстановлено
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Мелитополе Запорожской области восстановили электроснабжение после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«Электроснабжение в Мелитополе восстановлено»‎, — написал он.

До этого глава региона заявлял, что медучреждения региона работают на резервных источниках питания. Балицкий уточнял, что отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме.

В ночь на 3 июня Балицкий сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Запорожская область была полностью обесточена. В связи с возникшей ситуацией объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. Власти региона проводили оперативные совещания для решения проблем. Позднее стало известно, что в Запорожской области началось поэтапное подключение к электросети.

Ранее глава «Росатома» рассказал о ситуации на ЗАЭС после атаки на Запорожскую область.

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