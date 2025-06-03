Запорожская область обесточена из-за атак ВСУ, повреждено высоковольтное оборудование

В результате обстрелов со стороны украинской армии Запорожская область полностью обесточена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«Отсутствует электроэнергия на всей территории региона. Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии», — написал он.

Балицкий добавил, что объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. Проводятся оперативные совещания для решения возникших проблем.

До этого сообщалось, что два жителя Шебекинского округа пострадали в результате атаки украинского беспилотника на «Газель» в районе села Доброе. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, а второй — баротравму. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее Мелитополь атаковали 13 дронов ВСУ.