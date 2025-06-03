Медицинские организации в Запорожье работают на резервных источниках питания

Балицкий: экстренная медпомощь в Запорожье оказывается в полном объеме

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания.

«Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме», — рассказал он.

Он отметил, что отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме.

«Неотложные хирургические операции проводятся. Запас топлива достаточный», — добавил Балицкий.

В ночь на 3 июня Балицкий сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Запорожская область была полностью обесточена. В связи с возникшей ситуацией объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. Власти региона проводили оперативные совещания для решения проблем. Позднее стало известно, что в Запорожской области началось поэтапное подключение к электросети.

Ранее глава «Росатома» рассказал о ситуации на ЗАЭС после атаки на Запорожскую область.