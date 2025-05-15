Мелитополь атаковали 13 дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Мелитополь 13 дронами. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Всего было 13 атак, часть БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора», — сообщил он.

По словам чиновника, в поселке Акимовка в результате атаки погиб человек — БПЛА ударил по машине, припаркованной возле АЗС. Балицкий пообещал, что его родным будет оказана всесторонняя помощь. Какие повреждения получила заправка, не уточняется.

До этого системы ПВО сбили украинские ракеты на подлете к Мелитополю. Городская инфраструктура не получила повреждений, а из людей никто не пострадал.

Перед этим три дрона ВСУ атаковали здание администрации в Запорожской области, в результате чего пострадал один из сотрудников.

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