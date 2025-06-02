Российский меморандум предполагает вывод украинских войск из новых регионов РФ

Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории новых регионов РФ. Об этом следует из опубликованного документа, пишет РИА Новости.

«Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ», — говорится в документе.

Документ был представлен после второго раунда переговоров между Россией и Украиной.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция одобряет подход России и Украины, представленный на переговорах в Стамбуле.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский рассказал об итогах переговоров РФ и Украины в Стамбуле.