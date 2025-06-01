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Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на Константиновском направлении

Пушилин: ВС РФ продвинулись на Константиновском направлении
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Минобороны России

ВС РФ продвинулись на Константиновском направлении. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале.

«Видим достаточно динамичное продвижение на Константиновском направлении», — рассказал он.

При этом чиновник напомнил, что за неделю ВС РФ покинули ряд населенных пунктов в регионе, в том числе Отрадное, Ступочки, Зеленое поле, Шевченко Первое и другие. В числе успехов российских войск он назвал взятие под оперативный контроль трассы Доброполье-Краматорск, которая перестала, по его словам, быть хабом для снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Краматорске.

До этого Пушилин заявил, что ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР на ряде направлений и постепенно охватывают Красноармейск (Покровск).

Перед этим оператор БПЛА ВС РФ с позывным «Тоха» рассказал, что российские военные ликвидировали расчет беспилотников ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики.

Пушилин также сообщил, что российские войска ведут постепенный охват Красноармейска.

Ранее ВСУ повредили школьный автобус при атаке беспилотников на Горловку.

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