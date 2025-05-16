Беспилотник ВСУ атаковал школьный автобус в ДНР

Приходько: ВСУ повредили школьный автобус при атаке беспилотников на Горловку

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школьный автобус в городе Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», — написал глава города.

Накануне Приходько сообщил, что семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали предприятие в Горловке и ударили по вышке сотовой связи в центре города. В результате была повреждена инфраструктура предприятия в Калининском районе.

В этот же день житель Горловки подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО, которые используют украинские войска. Мэр города уточнил, что бойцы ВСУ применились боеприпасы типа «колокольчик».

До этого управление по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в результате удара украинского беспилотника-камикадзе по частному жилому дому в Советском районе Макеевки ранения получила 14-летняя девочка.

Ранее восемь пожарных пострадали при атаке дронов ВСУ в российском городе.