Глава ДНР сообщил, что ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ

Пушилин: ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР на ряде направлений

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пушилина, речь идет о Красноармейске (украинское название Покровск) и Часовом Яре. Российские военные перерезают пути снабжения и нарушают логистику ВСУ.

«Мы видим, что даже несмотря на нехватку человеческой силы, ресурсов у вооруженных формирований Украины, тем не менее, они пытаются все-таки наиболее уязвимые или наиболее для них чувствительные участки поддерживать переброской дополнительных резервов», — отметил Пушилин.

До этого оператор БПЛА ВС РФ с позывным «Тоха» рассказал, что российские военные ликвидировали расчет беспилотников ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики.

Пушилин также сообщал, что российские войска ведут постепенный охват Красноармейска.

Ранее российские военные сформировали огневые мешки для ВСУ у Красноармейска.