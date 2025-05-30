Российский военный раскрыл детали уничтожения расчета БПЛА в ДНР

Российские военные ликвидировали расчет беспилотников ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал оператор БПЛА ВС РФ с позывным «Тоха».

«Увидели их по посадке «птицы» (дрона. — прим. ред.) в определенное их место. Соответственно, тоже позиция долго не прожила их. Оборудование уничтожено, личный состав также был уничтожен. То есть не было видно, что они куда-то убегали», — сообщил военный.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска ведут постепенный охват Красноармейска.

29 мая Минобороны РФ сообщило, что российские солдаты нанесли удары по цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов для нужд украинских войск и месту укрытия реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

По данным ведомства, в операциях приняли участие расчеты дронов и ракетные войска. Также к работе привлекли оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении трех населенных пунктов.