Глава ДНР рассказал о продвижении российских войск у Красноармейска

Российские войска ведут постепенный охват города Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Он не исключил, что Вооруженные силы РФ при определенных обстоятельствах могут избежать уличных сражений во время операции по взятию населенного пункта. По словам Пушилина, командование российских войск понимает, как следует поступать, благодаря накопленному опыту боев за города и села разных размеров.

«Мы видим, что идет постепенный охват города, и, конечно, насколько это получится, будет видно уже по оперативной обстановке. Командование наших подразделений будет принимать соответствующие решения», — отметил глава ДНР.

29 мая Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить Красноармейск к уличным сражениям. В частности, украинские солдаты выстроили линию обороны города и вывезли из него все важные документы. Также они попытались максимально эвакуировать детей как с согласия, так и без согласия родителей.

Ранее российские военные сформировали огневые мешки для ВСУ у Красноармейска.