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Журналисты выяснили подробности о фурах, с которых взлетали дроны ВСУ

SHOT: фуры, с которых взлетали дроны, имели челябинские номера
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Shutterstock

Фуры, с которых запускали дроны для атак Мурманской, Ивановской, Рязанской и Иркутской областей, по предварительной информации, имели челябинские номера. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Авторы поста также отметили, что на одном из складов на Урале могли «упаковываться» контейнеры. Эти данные официально не подтверждены.

1 июня стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, главной целью противника стала военная часть в поселке Средний.

Уточняется, что БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, подчеркнули в Минобороны России.

Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также ударили по военным аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак по военным объектам в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. На данный момент оно ликвидировано. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.

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