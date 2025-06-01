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В Минобороны сообщили о задержании участников атак на аэродромы РФ

МО: некоторые участники терактов на военные аэродромы России задержаны
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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Некоторые участники терактов киевского режима на военные аэродромы России задержаны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военное ведомство привело подробности об атаках на российские объекты. Так, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — говорится в сообщении.

В этих регионах также удалось ликвидировать возгорания. Среди военнослужащих и гражданских никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

В воскресенье, 1 июня, очевидцы сняли на видео огромный столб дыма в поселке Высоком Мурманской области. Дым шел со стороны аэродрома. Местные жители заявили о массовой атаки БПЛА.

Позже в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что операцию «Паутина», в ходе которой БПЛА пытались атаковать российские аэродромы, готовили более полутора лет.

Ранее губернатор Иркутской области доложил о ситуации после атаки дронов ВСУ.

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