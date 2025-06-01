В Липецкой области усилили меры безопасности в связи с ЧП в Брянской и Курской областях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

«В связи с терактами в регионах России все оперативные службы Липецкой области переведены в режим повышенной готовности. Усилены меры безопасности. Напоминаю, что на время действия желтого или красного уровней в регионе не проводятся массовые мероприятия», — написал губернатор.

Он попросил жителей относиться с пониманием к работе силовых ведомств и сохранять спокойствие.

До этого глава Республики Бурятия Андрей Цыденов также сообщил об усилении мер безопасности в регионе.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее власти Курской области сообщили об атаке БПЛА ВСУ на регион.