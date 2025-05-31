Власти Курской области сообщили об атаке БПЛА ВСУ на регион

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что украинские беспилотники врезались в жилые дома в двух районах.

По словам Хинштейна, ВСУ атаковали Рыльский и Льговский районы города. В Рыльске украинские беспилотники влетели в два пятиэтажных жилых дома. В одном из домов на первом этаже загорелась квартира. В соседнем доме дрон ударил по третьему этажу.

«Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных», — поделился Хинштейн.

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