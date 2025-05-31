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Власти Курской области сообщили об атаке БПЛА ВСУ на регион

Хинштейн: беспилотники ВСУ влетели в жилые дома в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что украинские беспилотники врезались в жилые дома в двух районах.

По словам Хинштейна, ВСУ атаковали Рыльский и Льговский районы города. В Рыльске украинские беспилотники влетели в два пятиэтажных жилых дома. В одном из домов на первом этаже загорелась квартира. В соседнем доме дрон ударил по третьему этажу.

«Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных», — поделился Хинштейн.

Новость дополняется.

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