В Бурятии усилят меры безопасности на фоне атак БПЛА на Иркутскую область

В Республике Бурятия на стратегических объектах повышены меры безопасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

«В связи с событиями в Усольском районе Иркутской области в соцсетях распространяется множество слухов и домыслов. Прошу ориентироваться только на официальную информацию», — написал Цыденов.

Он добавил, что власти Бурятии находятся на связи с коллегами из Иркутской области и готовы оказать поддержку, если это потребуется.

До этого дроны украинской армии атаковали Иркутскую область. Глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале рассказал, что целью атаки была военная часть в поселке Средний. Кобзев также уточнил, что первый сброс был сделан на старое здание в Новомальтинске.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов Вооруженных сил Украины.

Ранее власти Курской области сообщили об атаке БПЛА ВСУ на регион.