Стало известно о подрыве украинской армией поезда в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали поезд под Мелитополем, в районе Акимовки. Об этом сообщает Главное Управление Разведки (ГУР), пишет Telegram-канал «Политика страны».

Согласно заявлению управления, на которое ссылается канал, это произошло ночью 31 мая.

«‎Было взорвано железнодорожное полотно, под откос пошел поезд с топливными цистернами», — сказано в сообщении.

31 мая в Брянской области обрушилсяhttps://www.gazeta.ru/auto/news/2025/06/01/25925654.shtml мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.