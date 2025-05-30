ВСУ применяли американские методы пыток против российских военнопленных

Военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучали пыткам американские специалисты, их методы использовались во время истязаний попавших в плен российских военнослужащих. Об этом сообщил председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев, передает ТАСС.

По его словам, пленных пытали водой, накрыв лицо тряпкой. При этом человек не может дышать.

«Более того, в одном из концентрационных лагерей отдельное помещение называется «Багдад». Понятно, что без американских «специалистов» не обошлось», — сказал Григорьев.

Председатель трибунала уточнил, что было опрошено более 200 человек, которых освободили в результате последнего обмена пленными. Военнослужащие рассказали, как их травили собаками, посыпали раны солью, прижигали кожу, били, ломали пальцы, простреливали ноги, пытали на электрическом стуле, заставляли делать бессмысленную работу.

«Совершенно дикие вещи. Когда их пытали, ни о чем не спрашивали. То есть это делали просто ради садизма, для удовольствия», — подчеркнул Григорьев.

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились во время переговоров в Стамбуле 16 мая. По данным Минобороны РФ, из подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 военнослужащих. Взамен Москва передала Киеву столько же бойцов ВСУ.

До этого стороны обменялись пленными 24 мая, когда РФ и Украина передали друг другу по 307 военнослужащих, оказавшихся в плену в ходе выполнения боевых задач.

Первый этап обмена пленными по формуле «1000 на 1000» состоялся 23 мая. Стороны освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

Ранее военнопленная из Донецка рассказала, как ВСУ пытали ополченцев ДНР и морили их голодом.