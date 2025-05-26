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Военнопленная из Донецка рассказала, как ВСУ пытали ополченцев ДНР и морили их голодом

Художница Журавлева: ВСУ подвергали пыткам взятых в плен ополченцев ДНР
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергали плененных ополченцев ДНР пыткам, а также морили их голодом. Об этом РИА Новости заявила донецкая художница и участница ополчения Галина Журавлева.

«Мы были голодные, нас не кормили, нас пытали. Но для них (ВСУ — «Газета.Ru») это нормально... Два месяца мне давали ленинградскую норму хлеба, всего 150 граммов хлеба... Вышла я, слегка пошатываясь, с минус 25 килограммами веса», — сказала художница.

Журавлева добавила, что она попала в плен в 2017 году. Там она провела около семи месяцев. Женщина была освобождена в рамках обмена, прошедшего с помощью Красного Креста.

В конце апреля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что ВСУ используют секретные тюрьмы в Харькове, Киеве, Кривом Роге и ряде других городов, чтобы выбивать показания из военнопленных и шантажировать их близких. По его словам, эту информацию удалось выяснить во время разговоров с российскими военнопленными, которых вернули на Родину в ходе масштабных обменов с украинской стороной.

Ранее в распоряжение российских военных попали кадры пыток в рядах ВСУ.

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