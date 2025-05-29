СМИ: Россия поставила Северной Корее систему ПВО «Панцирь»

Россия передала Северной Корее минимум один самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь». Об этом пишет «Рёнхап» со ссылкой на доклад Многосторонней группы по наблюдению за санкциями.

«Россия с конца прошлого года поставляет Северной Корее свою систему ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и другую военную поддержку <…> С ноября 2024 года Москва передала Пхеньяну по меньшей мере один мобильный зенитный ракетный комплекс «Панцирь», — говорится в публикации.

Система «Панцирь» состоит из самоходных ракет средней дальности класса «земля-воздух» и зенитных артиллерийских систем, добавило издание.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря после обмена грамотами между заместителями глав МИД двух государств в Москве. Документ отвечает целям построения нового справедливого многополярного мира, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в Южной Корее признались, что не ожидали подписания соглашения между Россией и КНДР.