Переход населенного пункта Константиновки под контроль российских войск расширил фронт севернее Сум, до границы которых осталось около 20 км. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, после взятия Константиновки Вооруженные силы России двинулись в сторону населенного пункта Хотень.

Подоляка уточнил, что выход к поселку Хотень позволит получить дрон-контроль над всеми западными дорогами, ведущими в областной центр. Кроме того, как утверждает блогер, российское командование намерено начать логистическую блокаду города Сумы.

28 мая министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Константиновка в Сумской области Украины.

27 мая стало известно, что украинская армия потеряла контроль над трассой, идущей от границы в областной центр Сумы.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, президент России Владимир Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.