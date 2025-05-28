Российские войска взяли под контроль населенный пункт Константиновка в Сумской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области», — сказано в публикации.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Зеленое Поле в Донецкой народной республике.

27 мая Старая Николаевка в ДНР перешла под контроль российских сил. В Минобороны подчеркнули, что это стало результатом активных действий со стороны военнослужащих группировки «Юг». Кроме того, российская армия нанесла удары по позициям подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде других населенных пунктов республики, в частности, в Резниковке, Звановке и Северске.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.