Рогов: группировка ВСУ в Новополе и Зеленом Поле попала в оперативное окружение

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что подразделения ВСУ попали в оперативное окружение в Новополе и Зеленом Поле на границе ДНР и Запорожской области.

«Противник отброшен в западную часть сел, маршруты снабжения и ротации перерезаны и находятся под огневым контролем наших войск», — поделился Рогов.

Он добавил, что села освобождают военные группировки войск «Восток».

До этого Рогов говорил, что между командой президента Украины Владимира Зеленского и батальоном «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) нарастает противостояние.

Чем меньше у «Азова» штыков, тем легче Зеленскому будет с ним разобраться, подчеркнул Рогов.

Также Рогов сообщил, что одного из лидеров украинской террористической организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Владимира Скляра ликвидировали в Сумской области Украины.

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.