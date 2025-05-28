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Стало известно об окружении ВСУ у границы Запорожской области

Рогов: группировка ВСУ в Новополе и Зеленом Поле попала в оперативное окружение
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что подразделения ВСУ попали в оперативное окружение в Новополе и Зеленом Поле на границе ДНР и Запорожской области.

«Противник отброшен в западную часть сел, маршруты снабжения и ротации перерезаны и находятся под огневым контролем наших войск», — поделился Рогов.

Он добавил, что села освобождают военные группировки войск «Восток».

До этого Рогов говорил, что между командой президента Украины Владимира Зеленского и батальоном «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) нарастает противостояние.

Чем меньше у «Азова» штыков, тем легче Зеленскому будет с ним разобраться, подчеркнул Рогов.

Также Рогов сообщил, что одного из лидеров украинской террористической организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Владимира Скляра ликвидировали в Сумской области Украины.

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.

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