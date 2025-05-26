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Рогов сообщил о конфликте между Зеленским и «Азовом»

Рогов: между Зеленским и «Азовом» зреет конфликт из-за обмена пленными
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Между командой президента Украины Владимира Зеленского и батальоном «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) нарастает противостояние. Об этом в интервью «Ридусу» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, комментируя критику командира 12-й бригады Дениса Прокопенко в адрес завершенного обмена пленными.

«Чем меньше у «Азова» штыков, тем легче Зеленскому будет с ним разобраться», — отметил Рогов.

Прокопенко заявил, что среди возвращенных Украине военных нет бойцов «Азова», назвав это «издевательством». Рогов предположил, что Зеленский намеренно исключил их из списка, чтобы избежать усиления влияния батальона.

По словам Прокопенко, азовцам давали гарантии, что они будут в приоритете на обмены, «потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования». Командир бригады считает, что украинские власти не заинтересованы в возвращении азовцев.

25 мая Россия и Украина завершили обмен по формуле «1000 на 1000». В рамках него в Россию вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных жителей.

Ранее вернувшиеся российские военные рассказали об избиениях в украинском плену.

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