Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора» Скляра

Одного из лидеров украинской террористической организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Владимира Скляра ликвидировали в Сумской области Украины. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Юнаковке Сумской области ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» Владимир Скляр, носивший позывной «Череп», — сказал он.

По словам Рогова, Скляр был руководителем филиала «Правого сектора» в Сумах.

До этого проект TrackANaziMerc, отслеживающий деятельность иностранных боевиков на Украине, сообщил, что американский наемник Джонатан Эндрю Пебли (позывной «Мэйхем») был уничтожен в зоне специальной военной операции. Пебли служил пулеметчиком в подразделении Delta Knights, входящем в структуру главного управления разведки (ГУР) ВСУ. Он прибыл на Украину в конце 2024 года, вступив в Международный легион. До этого он участвовал в Иракской войне в составе морской пехоты США.

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.