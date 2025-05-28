В Зеленограде в результате атаки дрона пострадало остекление технопарка

В Зеленограде в результате атаки украинского беспилотника получило повреждения остекление технопарка «Элма». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Остекление технопарка «Элма» на площади 200 квадратных метров пострадало в результате атаки БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, сгорела припаркованная рядом машина.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вражеские беспилотники попытались атаковать Зеленоград. По словам градоначальника, атака была отражена, никто не пострадал и повреждений не зафиксировано. На место падения обломков дронов прибыли сотрудники оперативных служб.

Средства противовоздушной обороны после полуночи по состоянию на 5:00 мск уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.