Российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ

Дроны весом 200 кг, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), видны на радарах российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой .

«Такие дроны сбивать нетяжело, потому что они идут с заданной характеристикой по заданной траектории, которая легко вычисляется», — сказал он.

13 апреля добровольцы отряда «Барс-Курск» и военная полиция обнаружили 200-килограммовый украинский беспилотник в Глушковском районе Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, из-за своих габаритов этот дрон способен поднимать до 50 кг взрывчатки и пролетать со скоростью 150 км/ч до 1 тыс. км. Территория в районе опасной находки была оцеплена.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских дрона на территории РФ. В небе над Брянской областью были ликвидированы 33 дрона, а в Орловской области — 10. Еще по три беспилотника сбили в воздушном пространстве Тульской и Курской областей. Также системы ПВО нейтрализовали один БПЛА в Белгородской области и два летательных аппарата в Калужской области.

До этого сообщалось, что на машины в зоне специальной военной операции стали устанавливать систему наблюдения против украинских беспилотников «Малик». По словам разработчиков, система будет заблаговременно сообщать водителю машины или командиру, с какой стороны находится угроза — этого времени будет достаточно, чтобы совершить маневр уклонения или эвакуировать личный состав из техники.

Ранее ВС РФ впервые применили в зоне СВО тяжелый беспилотник-бомбардировщик на спутниковом управлении.