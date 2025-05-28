Собянин сообщил об атаке беспилотников на Зеленоград

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что вражеские беспилотники попытались атаковать Зеленоград.

По словам градоначальника, атака была отражена, никто не пострадал, и повреждений не зафиксировано. На место падения обломков дронов прибыли сотрудники оперативных служб.

До этого чиновник сообщил, что в ночь на 28 мая Москву пытались атаковать 33 дрона. Они были ликвидированы.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.