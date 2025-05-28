Более 30 беспилотников уничтожили на подлете к Москве ночью

Средства противовоздушной обороны после полуночи по состоянию на 5:00 мск уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет», — отметил он.

О первых сбитых ночью дронах Собянин сообщил в 0:29 мск. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, вражеские беспилотники попытались атаковать Зеленоград. По информации Собянина, атака была отражена, никто не пострадал, и повреждений не зафиксировано.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.