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Следователи установили причастность ВСУ к обстрелу Льгова в Курской области

СК РФ установил причастность командиров ВСУ к обстрелу Льгова Курской области
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Alex Babenko/AP

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила, что специалисты ведомства установили причастность командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) к ракетному обстрелу Льгова в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Петренко, в ходе расследования уголовного дела о ракетной атаке на Льгов 22 мая 2025 года военные следователи и ФСБ выявили причастность командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши и его подчиненных Вадима Смирнова и Владимира Керсана к преступлению. Их подозревают в совершении террористического акта.

22 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по Льгову. Атака пришлась на трассу КурскРыльск, которая находится на въезде в город. В результате удара были повреждены 30 частных домов, в 26 квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Также различные повреждения получили два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей. В реанимации остаются три человека.

Позже представитель Главного военного следственного управления СК России заявил, что военные следователи обнаружили фрагменты реактивных снарядов системы HIMARS на месте обстрела Льгова. Он отметил, что все обнаруженные осколки будут направлены на экспертизу для подтверждения их принадлежности к американским реактивным системам залпового огня.

Ранее несколько жителей Курской области пострадали в результате обстрела ВСУ.

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