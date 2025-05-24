Несколько жителей Курской области пострадали в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Пушкарожадинский Кореневского района. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали две женщины и один мужчина. Их доставили в Курскую областную больницу с осколочными ранениями рук, ног и спины. Пациенты получат всю необходимую медицинскую помощь, отметил глава региона.

Хинштейн напомнил, что ВСУ «бесчеловечно и подло» атакуют мирную инфраструктуру и гражданских лиц и призвал курян не возвращаться в приграничье, пока там не станет полностью безопасно.

24 мая врио губернатора лично встретил в Курске автобус с освобожденными из украинского плена жителями региона. Хинштейн рассказал, что 18 человек прибыли на территорию одного из пунктов временного размещения. Нескольких из них сразу встретили родственники, отметил врио губернатора. Еще двух человек доставили на скорой помощи в больницу. По словам врио главы региона, в настоящее время они находятся под присмотром врачей.

23 мая Хинштейн сообщил, что раненному в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии.

22 мая чиновник получил травму в результате удара украинского беспилотника по его автомобилю. По словам Хинштейна, глава Беловского района успел покинуть машину, однако получил повреждения бедра и руки.

Ранее Хинштейн лично встретил освобожденных из плена жителей Курской области.