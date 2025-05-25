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ВС России улучшили позиции в Часовом Яре

Пушилин: подразделения российских войск улучшили позиции в Часовом Яре
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российских войск улучшили свои позиции в Часовом Яре. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он добавил, что военные ВС РФ продвинулись на великоновоселковском, константиновском и красноармейском направлениях.

До этого президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым и представителями военного командования заявил, что наиболее сложная ситуация для украинской армии сейчас складывается на участке фронта в Донецкой области, находящемся под контролем Киева.

Пушилин также заявлял, что самые ожесточенные бои разворачиваются в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и Часового Яра.

В начале мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России перебросили дополнительное вооружение и технику в подразделения, находящиеся в Часовом Яре. Он отметил, что это позволяет российской армии наращивать силы на отдельных участках фронта, продвигаться более динамично и получать стратегическое преимущество.

Ранее военный эксперт назвал причины удержания Часова Яра ВСУ.

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