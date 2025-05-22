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Зеленский назвал самый напряженный для ВСУ участок фронта

Зеленский: наиболее сложная ситуация для ВСУ сложилась на Покровском направлении
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее сложная ситуация для украинской армии сейчас складывается на участке фронта в Донецкой области, находящемся под контролем Киева. Особо он выделил покровское направление (бывшее красноармейское), назвав его самым напряженным. Об этом он сообщил по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым и представителями военного командования.

По его, обсуждение с военными было продолжительным и касалось общей ситуации на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что наиболее тяжелые бои идут именно на востоке страны.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявлял, что самые ожесточенные бои разворачиваются в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и Часового Яра.

В начале мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России перебросили дополнительное вооружение и технику в подразделения, находящиеся в Часовом Яре. Он отметил, что это позволяет российской армии наращивать силы на отдельных участках фронта, продвигаться более динамично и получать стратегическое преимущество.

Ранее военный эксперт назвал причины удержания Часова Яра ВСУ.

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