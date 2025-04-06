Военный эксперт назвал причины удержания Часова Яра ВСУ

Марочко: Киев будет удерживать Часов Яр, чтобы не потерять стратегические высоты

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут удерживать Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) до последнего, чтобы не потерять стратегические высоты. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения Часова Яра мы сможем продвигаться очень быстро, поскольку после Часова Яра никаких существенных препятствий и укрепрайонов со стороны украинских боевиков нет. Чистое поле вплоть до славянско-краматорской агломерации», — заявил он.

Марочко добавил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы не дать российским солдатам продвинуться по направлению Дружковки и других населенных пунктов, находящихся у Часова Яра.

До этого ТАСС со ссылкой на силовые структуры писал, что у Часова Яра уничтожили сеть укреплений и около 30 военных ВСУ. По словам источника агентства, артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии вели огонь с помощью реактивной артиллерии и ТОС «Солнцепек».

24 марта глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что бои в черте города продолжаются. По его словам, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военнослужащие нашли многоуровневую систему обороны ВСУ, оборудованную в трубах пересохшего канала Северский Донец — Донбасс и в подземных бункерах под Часовым Яром.

Ранее российский боец рассказал, как операторы используют FPV-дроны в боях за Часов Яр.