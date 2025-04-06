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Военный эксперт назвал причины удержания Часова Яра ВСУ

Марочко: Киев будет удерживать Часов Яр, чтобы не потерять стратегические высоты
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут удерживать Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) до последнего, чтобы не потерять стратегические высоты. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения Часова Яра мы сможем продвигаться очень быстро, поскольку после Часова Яра никаких существенных препятствий и укрепрайонов со стороны украинских боевиков нет. Чистое поле вплоть до славянско-краматорской агломерации», — заявил он.

Марочко добавил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы не дать российским солдатам продвинуться по направлению Дружковки и других населенных пунктов, находящихся у Часова Яра.

До этого ТАСС со ссылкой на силовые структуры писал, что у Часова Яра уничтожили сеть укреплений и около 30 военных ВСУ. По словам источника агентства, артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии вели огонь с помощью реактивной артиллерии и ТОС «Солнцепек».

24 марта глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что бои в черте города продолжаются. По его словам, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военнослужащие нашли многоуровневую систему обороны ВСУ, оборудованную в трубах пересохшего канала Северский Донец — Донбасс и в подземных бункерах под Часовым Яром.

Ранее российский боец рассказал, как операторы используют FPV-дроны в боях за Часов Яр.

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