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Глава ДНР назвал места, где сейчас идут самые ожесточенные бои

Пушилин: ожесточенные бои идут в окрестностях Красноармейска и Дзержинска
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Самые ожесточенные бои на данный момент разворачиваются в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и в Часовом Яре. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

«Сложными на фронте по-прежнему остаются направления, где разворачиваются самые ожесточенные бои — это окрестности Красноармейска, Дзержинска и это городские бои в Часовом Яре», — поделился деталями Пушилин.

В начале мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России направили дополнительное вооружение и технику подразделениям, которые находятся в Часовом Яре.

Он отметил, что таким образом российская армия наращивает силы и средства на некоторых участках фронта, что позволяет бойцам более динамично продвигаться, а также иметь стратегическое преимущество над противником.

15 мая военный эксперт Марочко рассказал, что российские бойцы смогли зачистить небольшой участок на севере Часова Яра и выбить противника из трех многоэтажек в центре города.

Ранее военный эксперт назвал причины удержания Часова Яра ВСУ.

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