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Военный эксперт сообщил, что российские войска нарастили силы в Часовом Яре

Марочко заявил, что Россия направила допподразделения и технику в Часов Яр
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска направили подразделения, дополнительное вооружение и военную технику в город Часов Яр ДНР. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«Следовательно, были нарощены наши силы и средства на некоторых участках, а это, естественно, позволит в дальнейшем более динамично продвигаться в данном населенном пункте, а также иметь стратегическое преимущество над противником», — сказал он.

По его словам, наращивание группировки ВС РФ в Часовом Яре «крайне плохая новость» для ВСУ.

29 апреля Марочко заявлял, что российские военные закрепились на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта.

До этого военный эксперт сообщал, что войска РФ вплотную подошли к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области, куда ВСУ направляют дополнительные силы.

Ранее подполье заявило об ударе ВС России по заводу в Запорожье.

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