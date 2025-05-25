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Командир «Азова» остался недоволен обменом пленными с Россией

Командир «Азова» Прокопенко: РФ не вернула «азовцев» в ходе обмена пленными
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир 12-й бригады националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Денис Прокопенко с позывным «Редис» пожаловался в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ходе обмена пленными Россия не вернула Украине служивших в батальоне солдат.

При этом он подчеркнул, что из плена вернулся военнослужащий, который якобы просил у россиян нож, чтобы порезать украинских солдат.

Прокопенко добавил, что к процессу обмена необходимо адаптироваться и начать искать новые пути, ведь отсутствие азовцев среди вернувшихся солдат — «позор для всего нашего государства».

23 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Москва в рамках договоренностей об обмене пленными в формате «1000 на 1000» передала Киеву 270 солдат и 120 гражданских лиц. Украина, в свою очередь, освободила из плена 120 мирных граждан и 270 российских бойцов.

На следующий день стороны осуществили новый обмен. В рамках второго этапа РФ получила 307 военнослужащих и вернула Украине столько же солдат.

25 мая с подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 российских солдата. В свою очередь, РФ также передала Украине 303 военных. Сейчас освобожденные российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее в Госдуме оценили завершение обмена пленными между Россией и Украиной.

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Обмены пленными с Украиной
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