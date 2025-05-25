В Минобороны РФ заявили о возвращении 1000 человек из украинского плена

Минобороны: в РФ из украинского плена вернулись 880 бойцов и 120 гражданских лиц

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что за последние три дня из украинского плена были возвращены 1000 человек. Его слова передает РИА Новости.

«В течение трех дней — 23, 24 и 25 мая — возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан», — сказал чиновник.

По его словам, Москва и Киев в полном объеме выполнили договоренности об обмене пленными, которые были достигнуты в ходе переговоров в Стамбуле.

23 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Москва в рамках договоренностей об обмене пленными в формате «1000 на 1000» передала Киеву 270 солдат и 120 гражданских лиц. Украина, в свою очередь, освободила из плена 120 мирных граждан и 270 российских бойцов.

На следующий день стороны осуществили новый обмен. В рамках второго этапа РФ получила 307 военнослужащих и вернула Украине столько же солдат.

25 мая с подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 российских солдата. В свою очередь, РФ также передала Украине 303 военных. Сейчас освобожденные российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее вернувшиеся военные Вооруженных сил РФ сообщили об избиениях в украинском плену.