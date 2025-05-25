Мэр Москвы сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к столице

Собянин: средства ПВО отразили атаку еще трех БПЛА, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву», — написал глава города.

Вечером 24 мая Собянин также рассказал об отражении атаку двух беспилотников, летевших в Москву. Позднее, в ночь на 25 мая, мэр сообщил об уничтожении еще четырех дронов.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что правительство Украины продолжает терроризировать мирное население на территории России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в период с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — порядка 788 налетов беспилотников самолетного типа и ракет западного производства на российскую территорию. В МИД добавили, что прилеты фиксировались на участках вне зоны специальной военной операции.

Ранее обломки украинского беспилотника упали в Иваново.