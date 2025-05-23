МИД России сообщил, что Киев не прекращает террор против мирного населения

Власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Киевский режим не прекращает террор против мирного населения и гражданских объектов многих российских регионов, включая Москву», — говорится в сообщении.

МИД России подчеркнул, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции. Силами российских систем ПВО было уничтожено 776 беспилотников и ракет, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого военный обозреватель Влад Шлепченко в материале для Tsargrad.tv прокомментировал массовые атаки украинских дронов на территорию РФ. По его словам, Киев по-прежнему пытается поразить предприятия, склады и военные объекты, однако теперь эти цели являются лишь бонусом, а основной ущерб, по задумке противника, наносится самим присутствием беспилотных летательных аппаратов в российском воздушном пространстве. В частности, речь идет о приостановке работы аэропортов.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович подчеркнул, что Украина, атакуя территорию России, пытается спровоцировать ее на ответные удары. Кошкович считает, что украинские власти стремятся вызвать масштабную атаку на Киев, чтобы отказаться от мирных переговоров.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.