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Мэр Москвы сообщил об уничтожении дронов на подлете к столице

Собянин: средства ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших в Москву
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава городской администрации.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. В ведомстве отметили, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции.

Незадолго до этого военный обозреватель Влад Шлепченко в материале для Tsargrad.tv прокомментировал массовые атаки украинских дронов на территорию РФ. По его словам, Киев по-прежнему пытается поразить предприятия, склады и военные объекты, однако теперь эти цели являются лишь бонусом, а основной ущерб, по задумке противника, наносится самим присутствием беспилотных летательных аппаратов в российском воздушном пространстве. В частности, речь идет о приостановке работы аэропортов.

Ранее украинский дрон атаковал сотрудников МЧС в Белгородской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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