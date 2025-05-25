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Мэр Москвы сообщил об уничтожении четырех дронов на подлете к столице

Собянин: средства ПВО отразили атаку еще четырех БПЛА, летевших на Москву
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку сначала трех дронов, а затем еще одного украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву», — написал глава города в 00:38.

Затем, мэр написал в 0:43, что силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Собянин отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что правительство Украины продолжает терроризировать мирное население на территории России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в период с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — порядка 788 налетов беспилотников самолетного типа и ракет западного производства на российскую территорию. В МИД добавили, что прилеты фиксировались на участках вне зоны специальной военной операции.

Ранее украинский дрон атаковал сотрудников МЧС в Белгородской области.

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