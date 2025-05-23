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Обломки украинского беспилотника упали в Иваново

Оперштаб: обломки сбитого БПЛА упали на окраине Иванова, в домах выбиты стекла
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Илья Питалев/РИА Новости

Обломки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в частном секторе на окраине города Иваново. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области со ссылкой на региональный оперативный штаб.

По его данным, никто не пострадал. В нескольких частных домовладениях были выбиты стекла.

На месте падения частей БПЛА работают оперативные службы. После того, как специалисты обезвредят обломки, администрация города оценит ущерб и устранит последствия.

В оперштабе предупредили, что режим опасности атаки беспилотников сохраняется.

Вечером 22 мая беспилотник уничтожили в Шуйском районе Ивановской области. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В четверг средства противовоздушной обороны уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами России. В частности, 53 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 54 — над Орловской областью, 13 — над Тульской областью, 6 БПЛА — над Брянской областью. Также средства ПВО работали над Тверской, Рязанской, Калужской и Белгородской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 26 БПЛА противника, которые летели на столицу, в течение ночи и раннего утра. Он уточнил, что на местах падения обломков в данный момент работают оперативные службы.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.

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